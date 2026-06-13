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ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ NHSRCL ਨੇ LiDAR ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Delhi to become a bullet train hub
ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ,ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 13, 2026 at 5:43 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15 ਅਗਸਤ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਂਗ ਕਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਰੂਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।

ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (NHSRCL) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 70% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

1. ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਰੀਡੋਰ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 146, ਜੇਵਰ (ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ), ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਇਟਾਵਾ, ਕੰਨੌਜ, ਲਖਨਊ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ (ਮੰਡੁਆਡੀਹ) ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ "ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਿੰਕ ਲਾਈਨ" ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਦਿੱਲੀ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕੋਰੀਡੋਰ

ਇਹ ਰੂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਜਾਂ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੇਵਾੜੀ, ਅਲਵਰ, ਜੈਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਭੀਲਵਾੜਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲਵੇਗੀ।

3. ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ ਕੋਰੀਡੋਰ

ਇਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 21 ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਟੜਾ (ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਦਿੱਲੀ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ (ਸਿਲੀਗੁੜੀ) ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

TAGGED:

SILIGURI BULLET TRAIN
HIGH SPEED RAIL
ਦਿੱਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੱਬ
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੱਬ
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