ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ !
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।
Published : October 17, 2026 at 6:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ, 'ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ' (CTI) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ (ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. (CTI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ?
ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. (CTI) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ (Central Delhi) ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ; ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਠੱਪ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ—ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਥੋਕ ਵਪਾਰ: ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖੇਤਰ: ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲੀ (ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ CTI ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ 'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, CTI (ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
VIP ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ' (Lutyens’ Zone) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ: ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ, ਰੋਹਿਣੀ ਜਾਂ ਦਵਾਰਕਾ—ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ: 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਸਕਣ।