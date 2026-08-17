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LPG ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ e-KYC ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ, ਵਧੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ...

LPG e-KYC ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ; ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਐਪ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ।

LPG
ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 17, 2026 at 1:13 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀ) ਨੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ

ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਗੈਸ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ, ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ, ਵਪਾਰਕ ਦਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

  • ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ: ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਰਵਰ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਤ ​​11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  • ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਸਹੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ UIDAI ਦੀ ਆਧਾਰ ਫੇਸਆਰਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

TAGGED:

LPG E KYC DEADLINE EXTENDED
AADHAAR AUTHENTICATION
E KYC ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ
ਐਲਪੀਜੀ
LPG E KYC

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