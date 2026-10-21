ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ SBI ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੀਕ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, SBI ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
Published : October 21, 2026 at 2:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। SBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3,897 ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, CERT-In ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SBI ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, Cyberpulse56, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "SeriousIm" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈਕਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ SBI ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 375,000 ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 2,722 ਤੋਂ ਵੱਧ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SBI ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ 375,000 ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,897 ਰਿਕਾਰਡ ਅਸਲੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (PII) ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ?
ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ
- ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ
- ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ
- ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ
- ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ CIF ਕੋਡ
- ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। SBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, SBI ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ SBI ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ BSE 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ ₹970 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। SBI ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12% ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ₹1,234.80 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ₹891.55 ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।