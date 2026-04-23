ETV Bharat / business

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ !

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।

DA hike
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : April 23, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 2% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, DA ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 58% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Order issued by the Department of Expenditure
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (Etv Bharat)

ਵਿਕਰੀ ਗਣਨਾ ਉਦਾਹਰਣ

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ₹18,000 ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹10,440 (58%) ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 60% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ₹10,800 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹360 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ₹56,100 ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ-10 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,122 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ₹18,000 ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,080 ਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ) ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ - ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ - ਡੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 2% ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।

TAGGED:

DA HIKE NEWS
DA
DA REACHES 60 PERCENT
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤਾ
NEW DA RATES EFFECTIVE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.