ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਨ, RBI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
RBI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
Published : November 12, 2025 at 12:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਈਮੇਲ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ '.bank.in' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੋਮੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ '.bank.in' ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, SBI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.icici.bank.in ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ '.bank.in' ਡੋਮੇਨ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦਾ '.bank.in' ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IDRBT) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੋਮੇਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ '.bank.in' ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ DNS ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਅਤੇ SSL/TLS ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੀਆਂ।