ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
Published : April 2, 2026 at 6:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' (CSIR) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ - ਨੂੰ 'ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮੇਨ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ 'ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਵੈਲਥ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਟੂਮੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CSIR ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪਾਈਰੋਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿਪਕਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮੇਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਟੂਮੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ:
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਕੂੜੇ-ਕਬਾੜੇ ਤੋਂ ਦੌਲਤ' ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਟੂਮਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ' (ਆਤਮਨਿਰਭਰ) ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੜਕੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ-ਮਾਨਸਰ ਹਾਈਵੇਅ (NH-44) 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਮਰ ਦੇ ਫਟਣ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
CSIR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ. ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ - ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।