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ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਿਆ 60,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ, ਕੀ ਹੋਰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ?

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਟਕੋਇਨ $60,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਆਈ AI ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ETF ਕਢਵਾਉਣ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

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By ETV Bharat Business Team

Published : June 6, 2026 at 4:22 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ $60,000 (ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $59,101 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਭਗ $59,743 ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ $126,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ:

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੀਤੀਆਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ETF ਕਢਵਾਉਣਾ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਾਟ ਬਿਟਕੋਇਨ ETFs (ETFs) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਢਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਿਟਕੋਇਨ $60,000 ਅਤੇ $62,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।

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