ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, Binance ਤੋਂ ₹59,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ
6.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਨੈਂਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ; ਬਿਟਕੋਇਨ $77,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ।
Published : October 30, 2026 at 4:36 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਇਨੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ $6.3 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹59,944 ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਬਿਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ DevOps ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਇਨੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਲਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, SAFU ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਇਨੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੀਮਾ ਫੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ SAFU ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Binance ਨੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਨ-ਚੇਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਘਬਰਾਹਟ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਕਰੈਸ਼
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਬਿਟਕੋਇਨ, ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ $77,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਿਟ ਦੇ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਸਬੂਤ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।