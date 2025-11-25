ਅੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published : November 25, 2025 at 6:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $30 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ $66 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਵਾਂਗ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $53 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $1 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,374 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ $66.93 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80% ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ET ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਭਾਰੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2025 ਵਿੱਚ 0.5 ਐਮਬੀਡੀ, 2026 ਵਿੱਚ 0.9 ਐਮਬੀਡੀ, ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 0.4 ਐਮਬੀਡੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 2029 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਫਪੀਐਸਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 0.9 ਐਮਬੀਡੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 105.5 ਐਮਬੀਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 1.2 ਐਮਬੀਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਪੇਂਟ, ਕੈਮੀਕਲ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।