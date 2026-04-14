ETV Bharat / business

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ ! ਜੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

CRISIL INTELLIGENCE REPORT
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : April 14, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45% ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 69% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਕੇ 3.4% ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 3.2% ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 3.7% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ

CRISIL ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਕਰਾਅ ਲੰਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 4.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.7% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ 2026 ਲਈ "ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ" ਮਾਨਸੂਨ (ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ 92%) ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ (El Nino) ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ (logistics) ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

CRISIL INTELLIGENCE REPORT

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.