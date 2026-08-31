ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ ? ਜਾਣੋ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਮਾਹਰ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 31, 2026 at 6:39 PM IST
ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੰਡ 58 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਕਾਮਰਸ ਐਪਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਈਥਾਨੌਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਖਣਗੇ? ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ...
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੰਡ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ (SS26) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ (SS26) ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਖੰਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MMT) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ (6.5 MMT) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈੱਡ ਰਾਟ ਅਤੇ ਟੌਪ ਬੋਰਰ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 82 ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 71 ਟਨ (SS2026) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ 12% ਤੋਂ 14% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ (ਭਾਵ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ) ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 3.9 MMT ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.9 MMT ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ (6.5 MMT) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022 (SS22) ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 (SS26) ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ SS22 ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਈਥਾਨੌਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਿਰਾਵਟ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ (SS27) ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ (SS27) ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MMT) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨੂੰ 9.3% ਤੋਂ 10% (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ SS22 ਵਿੱਚ ਸੀ) ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਂਗ 13% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਪਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਡਸਟਾਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2021 (ESY21) ਵਿੱਚ, 86% ਈਥਾਨੌਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ, ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ, ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2025 (ESY25) ਤੱਕ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 35% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਕੀ ਹੀ 45% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਪੋਲਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਸਾਲ 2025 (ESY25) ਲਈ, ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 66% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਪੋਲਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ, ਸਟਾਰਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਨਾਜ (ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ? ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ: ਖੇਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖੰਡ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰਿੱਗਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਸਤੂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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