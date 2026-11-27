UPI ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ONLINE ਸ਼ਾਪਿੰਗ! ਹਰ CARD 'ਤੇ ਔਸਤ ₹12,177 ਹੋਏ ਖਰਚ
Credit Card vs UPI: UPI ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 4:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੁਇਰਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 63.0 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਭਾਵ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 61.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਨਲਾਈਨ 12,177 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ (POS) 'ਤੇ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 7,147 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਚ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 12.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 16.3 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਧ ਕੇ 12 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ UPI-P2M ਦਾ ਖਰਚ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 9 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖਰਚ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 77.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 76.0 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸਹਿਰਾ (11-20 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ 20.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 14.01 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 12.67 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (2.82 ਲੱਖ) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SBI ਕਾਰਡਜ਼ (2.55 ਲੱਖ), ICICI ਬੈਂਕ (2.13 ਲੱਖ), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (1.15 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ (64 ਹਜ਼ਾਰ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ।
ਸਪੈਂਡਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਨੂੰ 211 ਬੀਪੀਐੱਸ, SBI ਕਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ 158 ਬੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 98 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ 332 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ 21.6 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ-1 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SBI ਕਾਰਡਜ਼ 18.5 ਫੀਸਦੀ, ICICI ਬੈਂਕ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 13.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟਾ
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਔਸਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 4,369 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ POS 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2,778 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ-ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਚ 16,546 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ICICI ਬੈਂਕ 'ਤੇ 15,678 ਰੁਪਏ ਅਤੇ SBI ਕਾਰਡਜ਼ 'ਤੇ 12,594 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 39,339 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 54,260 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ, UPI ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਗ
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ਸਾਲਾਨਾ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 38.0 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਕੁਇਰਸ ਨੇ SBI ਕਾਰਡਜ਼ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਰੇਟਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ROA 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ।
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