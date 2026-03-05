ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 1:01 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਈਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਈਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਯਾਤਕ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਫੰਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭਗ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 16.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ'
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਨੇਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਐਟਮਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 300,000 ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਸ਼ ਐਂਡ ਲੋਂਬ, ਡਾਇਸਨ ਅਤੇ ਫੇਡੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਵੀ ਪੇਅ ਦ ਟੈਰਿਫ" ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਬੀਪੀ) ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਜੱਜ ਈਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।