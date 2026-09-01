LPG Price Hike: ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ।
Published : September 1, 2026 at 10:14 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਕੇ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ₹9.50 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,747.50 ਹੈ।
- ਮੁੰਬਈ: ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹2,701 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਚੇਨਈ: ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹2,916.50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ: ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ₹11.50 ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।
- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
STORY | ATF price up 5.46pc, commercial LPG rate rises Rs 9.50— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026
Aviation turbine fuel (ATF) prices on Tuesday were hiked by 5.46 per cent, while the price of commercial LPG, used by establishments such as hotels and restaurants, was raised by Rs 9.50 per 19-kg cylinder, in line… pic.twitter.com/fWE9Db2bo6
ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀਆਂ?
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।