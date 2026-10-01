ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਰੇਟ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ! ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ।
By PTI
Published : October 1, 2026 at 9:28 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ) ਦੀ ਕੀਮਤ 121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 137 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਦਰ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 62.50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 62.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 9.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 192 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 183.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
News Alert! ATF price hiked by around Rs 16 from Rs 121/litre to Rs 137/litre; rate of non-domestic commercial LPG up by Rs 62.50 per 19-kg cylinder pic.twitter.com/LcRi842VPe— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2026
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,740.50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,113.50 ਪ੍ਰਤੀ 19-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ₹1,373 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਏਟੀਐਫ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 942 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹89 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹7.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਉ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ?
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 121 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 137 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (5.46%) ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਫ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 40% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।