ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Commercial gas cylinder price
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 7:37 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹50 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਦਿਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ।

ਸ਼ਹਿਰਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਦਿੱਲੀ 1740.50 ਰੁਪਏ
ਮੁੰਬਈ1692 ਰੁਪਏ
ਕੋਲਕੱਤਾ1844.50 ਰੁਪਏ
ਚੇਨਈ1899.50 ਰੁਪਏ

2026 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹1580 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ₹1691.50 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹1684 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1795 ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ, ਜੋ ਕਿ ₹1531.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ₹1642.50 ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ਵੀ ₹1739.50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1849.50 ਹੋ ਗਈ।

ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 853 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 852 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 879 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 868 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

