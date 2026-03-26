ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 'ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ' ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੀਸੀਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੈਸ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ' ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 'ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ' ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
By ETV Bharat Business Team

Published : March 26, 2026 at 12:11 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ 'ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐਲਪੀਜੀ ਚਾਰਜ', 'ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ', ਜਾਂ 'ਡਾਈਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 'ਬਾਲਣ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ' ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ 'ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ' ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। CCPA ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ' 'ਤੇ 2022 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ—ਨੂੰ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਮੀਨੂ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ, 1915 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 'ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ' ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

NATIONAL CONSUMER HELPLINE

