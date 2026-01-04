ETV Bharat / business

ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਾ ! 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਭਾਰਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦਾ IPO

ਭਾਰਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦਾ IPO 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, OFS ਦੇ ਤਹਿਤ, 46.57 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਸਟਿੰਗ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ BSE-NSE 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

COAL INDIA SUBSIDIARY TO LAUNCH IPO
9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਭਾਰਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦਾ IPO (Photo- Coal India Limited)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 4, 2026 at 4:31 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਸੀਸੀਐਲ), ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਆਰਐਚਪੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਓਐਫਐਸ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 465.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੇ ਸੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 23.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੀਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

34 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਭਾਰਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ 1972 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਰਤਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲਫ਼ਾ ਮੈਟਾਲਰਜੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰੀਅਰ ਮੇਟ ਕੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 30.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 34 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦਾ IPO
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

