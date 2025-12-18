ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ CNG-PNG, ਜਾਣੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ CNG-PNG, ਜਾਣੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (CNG) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।
Published : December 18, 2025 at 10:52 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (CNG) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (PNGRB) ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, PNGRB ਮੈਂਬਰ ਏ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹2-₹3 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ₹42, 300-1,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹80, ਅਤੇ 1,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਲਈ ₹107।
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੋਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CNG ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ PNG ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਨ 1 ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੇਟ ਹੁਣ ₹54 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ₹80 ਅਤੇ ₹107 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਲਾਭ?
ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 40 ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 312 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
PNGRB ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
CNG ਅਤੇ PNG ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
CNG ਅਤੇ PNG ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU), ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
PNGRB ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ CGD ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਟੈਕਸ (VAT) ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
CNG ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ PNG ਖਪਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, CGD ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।