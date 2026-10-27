ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਲਾਂਚ ! ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾਏ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ

ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਲਾਂਚ ! ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾਏ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 4:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਪੈਦਾ
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੇ ₹1000 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਪੀਆਈਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ₹1000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ₹1000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ RBI ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 ਅਤੇ ₹500 ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।