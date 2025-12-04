ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿਗਰੇਟ-ਹੁੱਕਾ, ਬੀੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
Published : December 4, 2025 at 10:01 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਗਰਟ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਾਰ, ਹੁੱਕਾ, ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸ਼ੁੱਧ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।'
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸੇਂਥਿਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੇਂਥਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਅਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਏ ਨਾ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਥਿਲ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਂਥਿਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ, 1944 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੈੱਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਿਗਰਟ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਿਧੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
तंबाकू किसानों को तंबाकू की खेती से हटाकर वैकल्पिक फसलें उगाने की ज़रूरत है। किसानों को तंबाकू की खेती के नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए पहले भी और अब भी प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम 2015 से 10 प्रमुख… pic.twitter.com/13ZtwebDuC
ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇ 80 ਤੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"