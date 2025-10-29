ਚੀਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ RMB 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਡਰੈਗਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ
ਚੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਰੇਨਮਿਨਬੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ, ਰੇਨਮਿਨਬੀ (RMB) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ'
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।
'ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਸਿਸਟਮ'
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਸੀਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਸਿਸਟਮ ਪੱਛਮੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'SWIFT ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ'
ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ SWIFT ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ASEAN ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ SWIFT 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ'
ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਰੋਧਕ ਹੋਵੇ, ਬੀਜਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ - ਤੇਲ ਵਪਾਰ, SWIFT (ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ) ਵਿਚੋਲੇ, ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SWIFT ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਲਾਕਚੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ SWIFT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ'
ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁਜੀਆਜ਼ੂਈ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੈਨ ਗੋਂਗਸ਼ੇਂਗ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੇਨਮਿਨਬੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ'
ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਆਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ'
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿਧੀ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ?
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
'ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ:
- ਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਸਿਸਟਮ SWIFT ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਯੂਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਸੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ, ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ?
ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ RMB ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰ-ਸਮੂਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੂਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'RMB ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ'
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਸੀਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ RMB ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਅਰਏਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਬਰਤੋ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ'
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਡਾਲਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ:
- ਘੱਟ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ।
- ਮੌਕਾ: ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜੋਖਮ: ਯੁਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਜੋਖਮ: ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ:
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਸੀਨ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਡੇਟਾ ਚੀਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ RMB ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ RMB ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ'
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CBDC ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਭਸੀਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਨਮਿਨਬੀ (e-CNY) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਨਮਿਨਬੀ (RMB) ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (CBDC) ਹੈ। ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (PBOC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਮੁਦਰਾ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।