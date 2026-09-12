ETV Bharat / business

6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਾਈਨਾ ਸਦਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ।

India-China Air Services
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 12, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨ, 'ਚਾਈਨਾ ਸਦਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼' ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪ) ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ (12-13 ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਦਮ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

  • ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ: ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੀਨ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
  • ਇੰਡੀਗੋ: 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
  • ਚਾਈਨਾ ਈਸਟਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
  • ਏਅਰ ਚਾਈਨਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ।

TAGGED:

ਚਾਈਨਾ ਸਦਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
INDIA CHINA AIR SERVICES
MODI JINPING MEETING
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.