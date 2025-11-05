ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 24 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 5, 2025 at 1:39 PM IST
ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ "ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤਿੰਨ-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।