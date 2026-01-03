ETV Bharat / business

ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਨੰਬਰ 1 ਈਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਅੱਗੇ

2025 'ਚ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 9% ਘਟੀ, BYD ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ EV ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

CHINA BYD overtook Tesla
ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਨੰਬਰ 1 ਈਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ (AP)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 3, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 1.64 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9% ਘੱਟ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ BYD ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।

ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ BYD ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 2.26 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਕੇ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

  • ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵਿਰੋਧ
  • ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $7,500 ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਅੰਤ
  • ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
  • ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਭਗਤ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।

ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ

ਟੈਸਲਾ ਨੇ 2025 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 418,227 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 440,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2.6% ਡਿੱਗ ਕੇ $438.07 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਸਸਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ Y ਅਤੇ ਮਾਡਲ 3 ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।

ਮਾਡਲ Y ਕੀਮਤ: $40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ

ਮਾਡਲ 3 ਕੀਮਤ: $37,000 ਤੋਂ ਘੱਟ

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 3% ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈ (EPS) ਲਗਭਗ 40% ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ: ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਵੇਮੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵੇਮੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਵੈਡਬਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡੈਨ ਇਵਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ 2018 ਦੇ $55 ਬਿਲੀਅਨ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਰਾਕੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

