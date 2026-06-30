Gold-Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,41,124 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,21,715 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
Published : June 30, 2026 at 4:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 1.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ₹1,952 ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ 11:50 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ₹1,40,450 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ, ਪੀਲੀ ਧਾਤ ₹1,41,124 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ₹1,278 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ₹1,41,501 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਟੈਕਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ GST) ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਫੀਕੀ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। MCX 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਂ ₹2,387, ₹2,20,247 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਚਿੱਟੀ ਧਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ₹900 ਜਾਂ 0.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ ₹2,21,715 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ?
ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ-ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਸਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈੱਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣਗੇ।
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