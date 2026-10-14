ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਤਾ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਅ

ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਤਾ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਅ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 14, 2026 at 3:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.73 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,48,450 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹1,093 ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਚਾਂਦਾ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 1.64% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ₹219,217 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹3,660 ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ 'ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ' (ਭਾਵ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਫਿਟ-ਬੁਕਿੰਗ' (ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲਣ) ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
IBJA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਲੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੀਆਂ।
ਕੀ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ (bearish trend) ਭਾਰੂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੋਰਟ ਪੱਧਰ ₹147,820 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ₹147,190 'ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ₹149,535 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਕਾਵਟ (resistance) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਪੋਰਟ ਪੱਧਰ ₹217,460 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ₹222,280 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ $5,400 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੌਏ ਔਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $97 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਸਪਲਾਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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