ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ

ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 18, 2026 at 6:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 544 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,55,396 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 9,895 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ 0.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,457.60 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,535, ਜਾਂ 1.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,41,240 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,317 ਲਾਟ ਵਪਾਰ ਹੋਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ 1.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $65.01 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਿਊਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
BIS ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਭਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (24K, 22K, ਜਾਂ 18K) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ IBJA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
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