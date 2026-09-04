ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹830 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,55,370 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹1,780 ਸਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ₹2,40,210 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 1:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹830 ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ
ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ₹1,55,370.00 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹830.00 (-0.530%) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ₹1,780 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ
ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਸੁਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ₹240,210.00 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ₹1,780.00 (-0.740%) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੰਗਲ-ਡੇਅ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ:
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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