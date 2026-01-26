ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਮਾਕਾ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : January 26, 2026 at 2:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ $5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,60,250 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹3,34,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,60,040 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,47,040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 16,480 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 15,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1,60,250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ₹1,59,480 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ₹1,60,040 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,20,000 ਅਤੇ ₹1,23,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀਆਂ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 3,34,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 3,64,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰ
|24 ਕੈਰੇਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|2 ਕੈਰੇਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|18 ਕੈਰੇਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਦਿੱਲੀ
|₹1,60,040
|₹1,47,040
|₹1,20,330
|ਮੁੰਬਈ
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|ਚੇਨਈ
|₹1,59,480
|₹1,47,490
|₹1,22,990
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|ਲਖਨਊ
₹1,60,040
|₹1,47,040
|₹1,20,330
|ਪਟਨਾ
|₹1,60,300
|₹1,46,940
|₹1,20,230
|ਜੈਪੁਰ
|₹1,60,040
|₹1,47,040
|₹1,20,330
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਗ, ਗਤੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ।