ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਪਈ ਫਿੱਕੀ, ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ 0.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,58,371 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
Published : February 12, 2026 at 1:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਮਸੀਐਕਸ ਕੀਮਤਾਂ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਮਸੀਐਕਸ) 'ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,58,371 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,61,124 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਧਿਆ
ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 96.94 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 96.83 ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਾਨਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ 584,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 181,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ₹156,000 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ₹160,500 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। COMEX ਸੋਨਾ $5,000 ਤੋਂ $5,150 ਦੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ $80 ਅਤੇ $87 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।