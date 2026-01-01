ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ?
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
Published : January 1, 2026 at 1:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵਾਂ ਸਾਲ (2026) ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ: ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1691.50 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1795 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1642.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 1849.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸਸੀਐਮ 0.70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਸਤੀ ਹੋਈ
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹99,676.77 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹92,323.02 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 2%, BMW ਵਿੱਚ 3%, ਅਤੇ BYD ਸੀਲੀਅਨ-7, MG ਮੋਟਰਜ਼, ਨਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰੇਨੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2-3% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਂਡਾ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਯਾਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਵਾਂ ਬਦਲਾਅ: ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ 24x7 ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।