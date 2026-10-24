"ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਰੈਲੀ, ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ", ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ
ਸੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ?
Published : October 24, 2026 at 1:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ
ਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਸਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਧਨਤੇਰਸ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੂਜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
- ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਬਾਉਲੀ
- ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ
- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਨਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਮੋਰੀ ਗੇਟ
- ਕਿਨਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦਰੀਬਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰੀਚਾ
- ਦਰਿਆਗੰਜ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ
- ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਗੁਪਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰੈਲੀ ?
ਇਹ ਰੈਲੀ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾਰਚ' ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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