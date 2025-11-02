ETV Bharat / business

ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਕੀਨੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ: ਸੀਈਓ

ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

AKASA AIR
CEO says Akasa Air will consider flights to Kenya, Egypt and other countries (file photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 2, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਵਿਨੈ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ 30 ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ... ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,"।

'ਯਾਤਰੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ'

ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਦੋਹਾ (ਕਤਰ), ਜੇਦਾਹ, ਰਿਆਧ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ), ਅਬੂ ਧਾਬੀ (ਯੂਏਈ), ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ (ਕੁਵੈਤ) ਅਤੇ ਫੁਕੇਟ (ਥਾਈਲੈਂਡ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 24 ਘਰੇਲੂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ASK) ਹੁਣ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ASK ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ 750-775 ਪਾਇਲਟ ਹਨ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। "ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਭਰਤੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ," ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ।

'ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ'

ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 38 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 226 ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਕੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ'

"ਹਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

