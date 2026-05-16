ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ-ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਛੂਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ₹3 ਦਾ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ,ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

WINDFALL TAX ON PETROL EXPORTS
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ)
By ETV Bharat Business Team

Published : May 16, 2026 at 10:59 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ - SAED) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (16 ਮਈ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ATF) 'ਤੇ ਰਾਹਤ

ਜਦਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ₹23 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹33 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 'ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ' (RIC) ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $73 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

