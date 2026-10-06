ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ 375 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ 375 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VB-G RAM G ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 375 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 7:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ)'—ਜਾਂ VB-G RAM (G)—ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 375 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ MGNREGA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 266 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਰਜ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 375 ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ -128 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 128 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ (ਮਿੱਟੀ) ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ।
ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜ ਪਿੱਟਾਂ (recharge pits), ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਕੋਲੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕਾਂ (percolation tanks) ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਿਪ (ਟਪਕਾ) ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ (ਫੁਹਾਰਾ) ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ।
ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਤੂਪ (Ice Stupas): ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਈਸ ਸਤੂਪਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਂਸ, ਮੈਂਗਰੋਵ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲਾਤ (agro-forestry) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ -111 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 111 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰਸਤੇ: ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ।
ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਰਸੋਈ-ਘਰਾਂ (ਕਿਚਨ ਸ਼ੈੱਡਾਂ) ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।
ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਖਾਦ ਦੇ ਟੋਏ, ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ' (PMAY-G) ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ -98 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 98 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮ, ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (*ਹਾਟ*), ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ: ਪਸ਼ੂਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਆਸਰਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੀਂਗਾ, ਮੱਛੀ, ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਜੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਕੱਢਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ -38 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 38 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਕਠਿਨ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਸਰਾ-ਸਥਾਨ: ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਫਾਇਰ-ਲਾਈਨਾਂ' (firelines) ਅਤੇ ਬਾਲਣ-ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ (fuel buffer zones) ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟਣਾ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਕੈਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
VB-G RAM G ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।