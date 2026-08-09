ਕੇਂਦਰ FDI ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ CCEA ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 5:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ'
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ CCEA ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ FDI ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ CCEA ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਘਰੇਲੂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਐਫਡੀਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ 1.16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।