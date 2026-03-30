ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 11:20 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
'ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਕਤ' ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਕਤ' ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ LNG ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ LPG ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ।
ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਲਾ ਅਤੇ PNG 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।