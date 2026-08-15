ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : August 15, 2026 at 5:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ (DAE) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਟੋਰੇਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਮੂਲ ਦੇਸ਼' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਐਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ" ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਐਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਗਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਲਕੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ "ਸਿੰਗਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।