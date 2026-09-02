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ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋੋਂ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏਗੀ।

central government plan K. Rammohan Naidu, Minister of Civil Aviation
ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ! (ANI/CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 11:20 AM IST

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ਗੁਜਰਾਤ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਉਮੀਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ, "ਉਡਾਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ "ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ" ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ "ਸੋਧੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2035-36 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਸਗੋਂ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ 'ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ' ਕੇਂਦਰ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ 'ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ' ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ 'ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ' ਮਾਡਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, "ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ" ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ "ਹੱਬ" ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

100 NEW AIRPORTS IN INDIA
CIVIL AVIATION MINISTER K NAIDU
ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ
NEW AIRPORTS IN INDIA

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