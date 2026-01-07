ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 2% ਵਧੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 2% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
Published : January 7, 2026 at 7:49 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ(DA) 58% ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 2% ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ-ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA ਅਤੇ DR (Dearness Relief) ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ (AICPI-IW) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 55% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 3% ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 58% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀਏ 60% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
DA ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਡੀਏ (%) = [{AICPI-IW ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ (ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ CPI-IW ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2016 ਹੈ, ਇਸਨੂੰ 2001 ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 2.88 ਦਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ 58% = ₹29,000
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਵਾਂ ਡੀਏ 60% = ₹30,000
- ਵਾਧੂ ਲਾਭ = ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਡੀਆਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ - ਜਨਵਰੀ 2026, ਜੁਲਾਈ 2026, ਜਨਵਰੀ 2027 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2027 ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡੀਏ ਵਾਧਾ 8% ਦੀ ਬਜਾਏ 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹਰ 1% ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।