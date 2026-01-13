ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Published : January 13, 2026 at 3:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਸ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲਿੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Away from boardrooms, at the grassroots. I lived their day.— Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 12, 2026
Stay tuned! pic.twitter.com/exGBNFGD3T
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਲਿੰਕਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਬੋਰਡਰੂਮ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜੀਇਆ।" 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲਾਭ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :