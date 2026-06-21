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ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਪੀਐਫ 'ਤੇ 8.25% ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

PF INTEREST RATE
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਪੀਐਫ 'ਤੇ 8.25% ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 21, 2026 at 3:20 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) - EPFO ​​ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ - ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CBT ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ EPF ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EPFO ​​ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPFO ​​ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, EPFO ​​ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ, EPFO ​​ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ - ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1977-78 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, EPFO ​​ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 8.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

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