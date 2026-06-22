ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : June 22, 2026 at 3:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ONORC) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਅਬ ਆਪ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਗੇਹੂਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਚਾਵਲ ਲੇ ਸਕੇਂਗੇਂ।
ATM ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਗਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
राशन लेने के लिए अब एक ही दुकान पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।— B.L Verma (@blvermaup) June 20, 2026
One Nation One Ration Card (ONORC) के तहत पात्र लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खाद्यान्न तक पहुँच और भी आसान एवं सुविधाजनक बनती है।#OneNationOneRationCard pic.twitter.com/x0tfXxRbv4
ਸਫ਼ਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਫ਼ਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੇਇੰਗ ਕੋ ਸਟ੍ਰੀਟ ਈ-ਪੌਸ (e-PoS) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਘਟਤੌਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 2.0' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਜੇਰੇ ਲਾਭਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਲਈ ਲਿੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।