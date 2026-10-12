ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਿੰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 10-15 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 12, 2026 at 3:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਤੋਂ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਅਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਤੋਂ ₹15 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਟਕੋਕ ਦੀ ਕੀਮਤ $175 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਕੋਲਾ $150 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20% ਅਤੇ 16% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ₹135 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ₹300 ਤੋਂ ₹400 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (1HFY27) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7% ਤੋਂ 8% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ FY26 ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7% ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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