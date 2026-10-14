IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਇਹ ਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਕੀ ਸਰਕਾਰ IDBI ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 14, 2026 at 8:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ₹52,878.08 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (LIC) ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ IDBI ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ LIC ਕੋਲ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ ਚਰਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ' ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (EoI) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
IDBI ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (bad loans) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਕ RBI ਦੀ ਨਿਯਮਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
"ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਸੁਰਜੀਤ"
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, IDBI 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ NPA (ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀ) ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 31.78 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 2.32 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ NPA 17.30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਪੂੰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਪਾਤ' (Capital Adequacy Ratio) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ 6.22 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 26.65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦੇ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ' (Prompt Corrective Action) ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਵਿੱਚ 9,513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇਟ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ₹6,27,149 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। IDBI ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਹਾਰਤ ਆਉਣ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1998 ਵਿੱਚ, ਨਰਸਿਮਹਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2009 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
IDBI ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
- ਮਈ 2017: ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ (capital adequacy), ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ' (PCA) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ, NPA ਦਾ ਪੱਧਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜਨਵਰੀ 2019: ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 51% ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
- ਮਾਰਚ 2021: ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ' (PCA) ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2021: LIC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (strategic disinvestment) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਮਈ 2021: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ 'ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ' (EoIs) ਮੰਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ LIC ਦੀ 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਜਨਵਰੀ 2023: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ 'ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ' (EoIs) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
- ਜੁਲਾਈ 2024: ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
- ਜਨਵਰੀ 2026: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਸਟੇਕ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ।
- ਫਰਵਰੀ 2026: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਤਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼' ਅਤੇ ਦੁਬਈ-ਅਧਾਰਤ 'ਐਮੀਰੇਟਸ ਐਨਬੀਡੀ' (Emirates NBD) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
- ਮਾਰਚ 2026: ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ' (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ (disinvestment) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
- ਜੁਲਾਈ 2026: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼' ਅਤੇ 'ਐਮੀਰੇਟਸ ਐਨਬੀਡੀ' ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
- ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਅਰਫੈਕਸ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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