IT Refund ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲੇ - ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਕਾਇਆ !
Published : November 19, 2025 at 1:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਉੱਚ ਮੁੱਲ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ "ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।"
"ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ (IITF) ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ "ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ" ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ (ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ ₹2.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ... ਕੋਵਿਡ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।"