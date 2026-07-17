E20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
Published : July 17, 2026 at 1:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਰਾਜ ਦੇਬਟਾ - 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ' ਕਾਰ ਨੂੰ E20 ਬਾਲਣ (20% ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ) ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ₹20,50,494, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 7% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਗਾਹਕ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ; ਵਾਹਨ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਗਾਹਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ E20 ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਕਾਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉੱਚ ਫੋਰਮ (ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ (ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ) ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੁਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।