ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 70% ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ 30% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਮਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
Published : October 9, 2026 at 2:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ (non-scheduled) ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ (trade margin) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ—70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ—ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੋਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 170 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ 700 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਆਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਅਤੇ MRP ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ) ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ (non-scheduled) ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ।
- ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।
2019 ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 42 ਚੋਣਵੀਆਂ 'ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ' (non-scheduled) ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 91% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹984 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।